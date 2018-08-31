taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6196
Euro
7.70455
Altın
1204.55
Borsa
92953.9

Bayramda kredi kartıyla 6 milyar lira harcandı

Kurban Bayramı ve arife gününü kapsayan 20-24 Ağustos döneminde kredi kartları en fazla seyahat sektörü için kullanıldı.

AA | 31.08.2018 - 16:46..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, Kurban Bayramı ve arife gününü kapsayan 20-24 Ağustos döneminde kartlı ödeme tutarı 6,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bu rakam, geçen yıl Kurban Bayramı'nda yapılan 4,9 milyar liralık kartlı ödeme tutarına kıyasla yüzde 23 artışa işaret etti.

Bayramda kredi kartıyla 6 milyar lira harcandı


Sektörel bazda incelendiğinde, toplam ödemelerin yüzde 47'sine denk gelen 2,9 milyar liralık bölüm, market, akaryakıt istasyonları ve giyim sektöründe gerçekleşti.

Toplam kartlı ödemelerin yüzde 20'sini market, yüzde 17'sini akaryakıt istasyonları, yüzde 10'unu ise giyim sektörü oluşturdu.

Toplam kartlı ödemeler içinde yemek yüzde 8, konaklama ise yüzde 5 pay alarak en fazla harcama yapılan sektörler arasında yer aldı.

20-24 Ağustos döneminde, markette 1 milyar 245 milyon liralık, akaryakıt istasyonlarında 1 milyar 31 milyon liralık, giyimde 585 milyon liralık, yemekte 479 milyon liralık ve konaklamada 286 milyon liralık kartlı harcama yapıldı.

Bayramda kredi kartıyla 6 milyar lira harcandı

SEYAHAT SEKTÖRÜNDE ARTIŞ VAR

Bu yıl ile geçen yıl Kurban Bayramı ve arife günü boyunca yapılan kartlı ödeme miktarları karşılaştırıldığında, en fazla artış yüzde 50 ile seyahat acenteleri sektöründe gerçekleşti.

Seyahat acentelerini yüzde 44'le akaryakıt istasyonları, yüzde 34'le hava yolları, yüzde 32'yle çeşitli gıda ve yüzde 30'la yemek takip etti.

Söz konusu sektörlerde 20-24 Ağustos döneminde yapılan kartlı harcama miktarı ise seyahat acentelerinde 210 milyon lira, akaryakıt istasyonlarında 1 milyar 31 milyon lira, hava yollarında 105 milyon lira, çeşitli gıdada 441 milyon lira ve yemekte 479 milyon lira oldu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Canan Kaftancıoğlu'nun CHP'lileri kızdıran paylaşımı

Canan Kaftancıoğlu'nun CHP'lileri kızdıran paylaşımı

161
İşte Avrupa Ligi'ndeki rakiplerimiz

İşte Avrupa Ligi'ndeki rakiplerimiz

110
Trump: Brunson meselesinde hayal kırıklığına uğradım

Trump: Brunson meselesinde hayal kırıklığına uğradım

131
YKS tercih sonuçları açıklandı

YKS tercih sonuçları açıklandı

81
Beşiktaş'ın yeni transferi Ljajic'in sıra dışı hayatı

Beşiktaş'ın yeni transferi Ljajic'in sıra dışı hayatı

45
Başkan Erdoğan: İki aya kalmaz toparlarız

Başkan Erdoğan: İki aya kalmaz toparlarız

104
Tolga Ciğerci Fenerbahçe'de

Tolga Ciğerci Fenerbahçe'de

124
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM