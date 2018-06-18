Bayramın bilançosu; 84 kaza, 67 can kaybı

Alınan tüm önlemlere rağmen bayram tatilinde 84 trafik kazası meydaan geldi. Tatil ya da ziyaretler için şehir dışı seyahatleri yapanların çoğunlukla yaşadığı kazalarda, 67 kişi hayatını kaybederken, 341 kişi de yaralandı.

UYKUSUZLUK VE AŞIRI HIZ DİKKAT ÇEKTİ

Ramazan Bayramı'nı fırsat bilen vatandaşlar, akrabalarının yanında geçirmek veya tatil yörelerine gitmek için arife günü sabah saatlerinden itibaren yollara düştü.

Karayollarında yoğunluk yaşanırken, trafik ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen, aşırı hız, dikkatsizlik ve uykusuzluk kazalara neden oldu.

AREFE GÜNÜ 23 KAZA OLDU

Arefe günü olan 14 Haziran Perşembe günü Gaziantep, Manisa, Balıkesir ve Niğde'de ikişer, Antalya, Adıyaman, Elazığ, Denizli, Kütahya, Burdur, İzmir, Ankara, Kocaeli, Yalova, Kırıkkale, Adana, Ordu ve Kahramanmaraş’ta birer olmak üzere toplam 23 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 22 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı.

BAYRAMIN İLK GÜNÜ 8 KİŞİ ÖLDÜ

Ramazan Bayramı’nın birinci gününde 21 kaza meydana geldi. İstanbul’da 3, Adana ve Çorum’da 2’şer, Karaman, Erzincan, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Kocaeli, Muş, Edirne, Manisa, Gümüşhane, Balıkesir, Sakarya, Karabük ve Nevşehir’de meydana gelen kazalarda, 8 kişi öldü, 77 kişi de yaralandı.

EN ÇOK CAN KAYBI 2. GÜN YAŞANDI

Bayramın 2’nci günü Denizli, Gaziantep, Konya ve Tekirdağ’da ikişer, Aydın, Bolu, Kütahya, Malatya, Muğla, Sakarya, Sivas, Uşak, Yozgat, Eskişehir, İstanbul, Şırnak, Ankara, Elazığ, Siirt, Karabük ve Kastamonu’da meydana gelen toplam 25 kazada, 25 kişi öldü, 112 kişi de yaralandı.

SON GÜN: 12 ÖLÜ, 82 YARALI

Bayramın son günü olan Pazar günü saat 23.30’a kadar 16 kaza meydana geldi. İzmir’de iki, Konya, Samsun, Kütahya, Bolu, Ankara, Elazığ, Antalya, Şanlıurfa, Bursa, Kayseri’de meydana gelen bu kazalarda 12 kişi öldü, 82 kişi de yaralandı.