Bayrampaşa'da bir kişi vuruldu: Şüphelileri gören yok

Bayrampaşa'da pompalı tüfekle vurulan kişinin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişdi. Polis ekipleri kaçan şüphelilerin peşine düşerken, sağlık görevlileri de yaralıyı hastaneye kaldırdı.

ŞÜPHELİLERİ GÖREN OLMADI

Kaldırımda yürüyen ve isminin Yalçın olduğu öğrenilen kişi, şüpheli veya şüphelilerle sokakta karşılaştı. Bir kişi yanına getirdiği pompalı tüfek ile Yalçın’a ateş açtı. Açılan ateşle Yalçın, yere yığıldı.

Sesi duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı daha sonra Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yeri incelemesi yapan ekipler kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bayrampaşa’da bir kişi pompalı tüfekle vuruldu VİDEO

