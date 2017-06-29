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Bayrampaşa'da cinayetle biten kavga kamerada

Mahallelinin peşine düştüğü gruptan ateş açılması üzerinde 26 yaşındaki Hakan Balata hayatını kaybetti.

29.06.2017 - 09:03
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Bayrampaşa'da bir mahalle sakini sokakta yürüyen 3 gençten hırsızlık yapabilecekleri gerekçesiyle şüphelendi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Mahalle sakini, gençlerle konuşmaya başladı. Bir süre sonra tartışma çıktı. Tartışma tekme tokatlı kavgaya dönüştü. 3 genç, mahalle sakinini dövmeye başladı.

Bayrampaşa'da cinayetle biten kavga kamerada

Bayrampaşa'da cinayetle biten kavga kamerada VİDEO

ATEŞ AÇTILAR

Bu sırada bir genç belindeki silahı çıkararak mahalle sakinine doğrulttu. Bir süre duraksayan mahalle sakini ile gençler arasında tekrar kavga çıktı. Kavga sırasında diğer mahalle sakinleri de gelince 3 kişi kaçmaya başladı. Kovalama sırasında belindeki silahı çıkaran bir kişi gruba doğru bir el ateş açtı.

3 KİŞİ ARANIYOR

Açılan ateş 26 yaşındaki Hakan Balata'ya isabet etti. Göğsünden vurulan Balata kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası kayıplara karışan 3 kişi polis tarafından aranıyor.

Bayrampaşa'da cinayetle biten kavga kamerada

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