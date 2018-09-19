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Bayrampaşa'da lüks otomobil trafik levhasına saplandı

Bayrampaşa'da kontrolden çıkan araç, önce bariyerlere, ardından trafik levhasına çarptı. Kaza sonrası sürücünün alkollü olduğu ileri sürüldü.

İHA | 19.09.2018 - 09:59..
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Kaza, saat 08.00 sıralarında Bayrampaşa Tem Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Tem Otoyolu Edirne istikametinde seyir halinde olan Fatih E., yönetimindeki lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Hızını alamayan otomobil daha sonra Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi yol ayrımında bulunan trafik levhasına saplanarak durabildi.

Bayrampaşa'da lüks otomobil trafik levhasına saplandı

SÜRÜCÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU İLERİ SÜRÜLDÜ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin araç içerisinden çıkardığı Fatih E., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaza yapan otomobilin hız göstergesinin 120 km.’de takılı kaldığı dikkat çekerken, sürücünün alkollü olduğu iddia edildi.

Bayrampaşa'da lüks otomobil trafik levhasına saplandı

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle TEM otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşanırken, kaza yapan otomobil olay yerine çağrılan çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Bayrampaşa'da lüks otomobil trafik levhasına saplandı

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