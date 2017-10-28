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Bayrampaşa'da terör operasyonu

Bir alışveriş merkezinin otoparkında otomobilde eylem hazırlığında olduğu ileri sürülen DEAŞ üyesi 4 şüpheli yakalandı.

28.10.2017 - 20:39
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eylem hazırlığı içinde olduğu öne sürülen DEAŞ üyesi 4 kişiyi takibe aldı.

ARAÇ İÇERİSİNDE YAKALANDILAR

İkisi kadın 4 şüpheli, Bayrampaşa'daki bir alışveriş merkezinin otoparkında araç içerisindeyken düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Bayrampaşa'da terör operasyonu

1 TERÖRİST VURULDU

3 zanlı, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi'ne götürülürken, ayağından vurularak yakalanan şüpheli ise hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerin açık otoparkta bulunan aracı kontrollü şekilde patlatılırken, polisin araç üzerindeki incelemesi sürüyor.

Bayrampaşa'da terör operasyonu

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