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BBC erken seçim çalışmalarına algı operasyonuyla başladı

BBC Türkçe'de Funda Öztürk imzasıyla yayınlanan haberde; AK Partililer kahvehanede, HDP'liler ise kütüphanede gösterildi.

Haber Merkezi | 26.04.2018 - 09:05..
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BBC erken seçim çalışmalarına algı operasyonuyla başladı

Türkiye 24 Haziran'da yapılacak seçimlere hazırlanırken; İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin Türkçe servisi, önceki seçimlerde olduğu gibi milletin iradesinin önüne geçebilmek için kirli bir algı operasyonu başlattı.

BBC Türkçe'de Fundanur Öztürk'ün imzasıyla yayınlanan "Erken seçim 2018: Ankara'da seçmen olası adayları nasıl değerlendiriyor?" başlıklı haberde kullanılan fotoğraflar oldukça art niyetli.

KİRLİ BİR ALGI ÇALIŞMASI...

AK Parti seçmenini aşağılamak için elinden geleni yapan BBC elemanları, HDP'li seçmenleri kütüphanede gösterirken AK Parti seçmenini kahvehanede gösterdi.

24 Haziran seçimlerine Cumhur İttifakı adı altında AK Parti ile birlikte hazırlanan MHP'nin seçmeni kahvehanede gösterildi.

BBC erken seçim çalışmalarına algı operasyonuyla başladı

BBC erken seçim çalışmalarına algı operasyonuyla başladı

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