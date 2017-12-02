BBC, Kırım'ı Rusya'ya ait olarak gösterdi

BBC Sport, yanlışlıkla veya kasti olup olmadığı bilinmese de, Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu kabul etti. Kanal, 2018 FIFA Dünya Kupası için hazırlanan tanıtım videosunda yarımadayı Rusya'ya bağlı olarak gösterdi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilciliği Sözcüsü Adam Kaznowski, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ve İngiltere'nin Ukrayna Büyüleçisi Judith Gough'a "Bu haritada Kırım neden Rusya'nın parçası olarak gösteriliyor? Kırım yasadışı şekilde ilhak edildi, uluslararası hukuka göre Ukrayna'nın parçası ve böyle tanınmalı." sorusunu yöneltti.

"MASUMANE BİR HATA"

Gough ise "Sanırım bu masumane bir hata. BBC Sport'un düzelteceğini düşünüyorum." yanıtını verdi. Gough #crimeaisukraine hashtag'i ile de Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğunu iddia etti. Bu arada video BBC'nin internet sitesinden ve BBC Sport'un Twitter hesabından kaldırıldı.