taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.314
USD
3,7796
EURO
4,6662
ALTIN
162,81
PETR
67,1900

BBC Türkçe: Türkiye'de neden patlama olmuyor

Türkiye'nin yurt içi ve yurt dışında, terör örgütlerine karşı yaptığı başarılı operasyonlar, İngilizleri rahatsız etti.

Haber Merkezi | 26.02.2018 - 11:53..
  1. Haberler
  2. Avrupa
BBC Türkçe: Türkiye'de neden patlama olmuyor

İngiliz yayın organı BBC Türkçe, "Türkiye, 14 aydır büyük saldırıların yaşanmasını nasıl engelliyor?" başlığıyla haber yayınladı.

Haberde, Türkiye'nin Orta Doğu'daki çatışma bölgelerinden gelen ve giden teröristler tarafından sıkça kullanılan bir güzergâh olduğu, Güneydoğu bölgesinde PKK ile savaşın devam ettiği ve Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından güvenlik güçlerinde çok kişinin ihraç edildiğine de dikkat çekildi.

AFGANİSTAN'I TAKİP EDİN

Daha önce de Zeytin Dalı Harekatı'nda "siviller öldürülüyor" haberi yayınlayan BBC, aradığı cevabı bulması için Afganistan'ı takip etmeli.

Bilindiği üzere "Türkiye'de 9 aydır terör saldırısı olmuyorsa bizim sayemizdedir" diyen ABD'li elçi John Bass Afganistan'a gönderildi. John Bass gittiğinden beri Afganistan'da 24 bombalı saldırı yapıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Brüksel'de UETD'den Zeytin Dalı'na destek mitingi
UETD'nin (Avrupalı Türk Demokratlar Birliği), Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Brüksel'de düzenlediği Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik mitingine 10 binin üzerinde Avrupalı Türk katıldı.
Ermeni Soykırımı var diyen 5 Türk vekil
Hollanda'da 5 Türk asıllı milletvekili 1915 olaylarını “soykırım” diye tanıyan karara destek verdi.
Hollanda sözde Ermeni soykırımını tanıdı
Hollanda Parlamentosu 3 ret oyuna karşı 142 oyla 1915 olaylarını soykırım olarak tanıdı. Ancak hükümet protokolüne uymayan kararın bağlayıcılığı bulunmuyor.
Brüksel'de hareketli dakikalar
Brüksel'de polis ekipleri, içinde silahlı saldırgan olduğu iddia edilen bir binanın çevresini kuşattı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Salih Müslim'in yakalandığı operasyonun ayrıntıları

Salih Müslim'in yakalandığı operasyonun ayrıntıları

85
Yunanistan Türkiye'ye karşı AB'yi yardıma çağırdı

Yunanistan Türkiye'ye karşı AB'yi yardıma çağırdı

93
Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller

Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller

88
Afrin operasyonunda 'Hilâl' gözüktü

Afrin operasyonunda 'Hilâl' gözüktü

62
Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2059 oldu

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2059 oldu

106
39 yıldır hiç izin yapmadan çalışan zabıta

39 yıldır hiç izin yapmadan çalışan zabıta

68
Özel Harekat timleri Afrin'e girdi

Özel Harekat timleri Afrin'e girdi

142
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM