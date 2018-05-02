BBP, AK Parti listesinde yer alacak

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, yaklaşan seçimlere yönelik canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Yazıcı, 'Büyük Birlik Partisi ittifakta nasıl yer alacak, kaç milletvekili teklif edildi, ne zaman sonuçlanır' sorularını şöyle yanıtladı.

"Bizim bu seçimde ittifakımız MHP ve BBP ile oluyor. MHP ile AK Parti'nin ittifakı oy pusulasında da görünür halde olacak. Ama BBP ile yapacağımız ittifak, mutabık kalınacak yerde ve sayıda gerçekleşecek; henüz netleşmiş değil. Genel başkanımız belirleyecek ve karşı tarafın da kabulu önemli. Parti listelerinden yer vermek suretiyle ittifakı gerçekleştirmiş olacağız. Sayı verirsem tahmini bir şey olur, netleşince sizlerle paylaşırız."

"ZOR İTTİFAK"

Ayrıca, 4 muhalefet partisinin yaptığı ittifakı 'Zor ittifak' olarak değerlendiren Hayati Yazıcı. "Hayırlı olsun, zorlandılar ama sonuçta bir araya geldiler. ‘Zor ittifak’ demek gerekir. " şeklinde konuştu.