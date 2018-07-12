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Bebeğini ilk kez emzirirken hayatını kaybetti

Bursa'da, sezaryenle doğum yaptıktan 3 saat sonra, bebeğini ilk kez emzirmek için kucağına alan anne Meryem Kaplan, fenalaşarak yaşamını yitirdi.

DHA | 12.07.2018 - 08:42..
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Nilüfer ilçesi Çaylı köyünde oturan Meryem Kaplan, önceki gün doğum sancıları tutunca ailesi tarafından Zübeyde Hanım Doğumevi'ne getirildi. 7 yıllık evli olan Meryem Kaplan, ilk doğumunda olduğu gibi, yine sezaryenle ikinci erkek çocuğunu dünyaya getirdi.

Bebeğini ilk kez emzirirken hayatını kaybetti

BEBEĞİNİ EMZİRİRKEN FENALAŞTI

Kaplan, ameliyattan 3 saat sonra kucağına aldığı bebeğini emzirirken aniden fenalaştı. Hemen müdahale edilen Meryem Kaplan, tüm müdahalelerde karşın kurtarılamadı.

Böbrek rahatsızlığı öne sürülen Meryem Kaplan'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Bebeğini ilk kez emzirirken hayatını kaybetti

GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Meryem Kaplan'ın cenazesi, Çaylı köyüne götürülerek, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaplan ailesini yasa boğan ölümle ilgili soruşturmaya başlandı.

Bebeğini ilk kez emzirirken hayatını kaybetti



Bebeğini ilk kez emzirirken hayatını kaybetti

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