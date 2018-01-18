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Bebek bezinin içinden eroin çıktı

Konya’da uzun süredir takip edilen uyuşturucu tacirlerinin bulunduğu eve yapılan baskında, çöpte bebek bezinin içerisinde eroin ele geçirildi.

İHA | 18.01.2018 - 10:08..
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Konya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlattı.

Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi’ndeki bir müstakil evde uyuşturucu madde bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçen polis, eve baskın düzenledi.

ÇÖP KUTUSUNA ATTI

Evde ve bahçede arama yapan narkotik polisi, çöp kutusundaki bebek bezinin içerisinde 200 gram eroin ele geçirdi.

Bebek bezinin içinden eroin çıktı

Gözaltına alınan uyuşturucu taciri K.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Bebek bezinin içinden eroin çıktı

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