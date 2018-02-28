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Bebek'te istinat duvarı evin üzerine çöktü

Beşiktaş Bebek'te sağanak yağmur nedeniyle bir binanın istinat duvarı hemen önündeki bir evin üzerine çöktü.

DHA | 28.02.2018 - 12:09..
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İstanbul'da etkili olan yağmur nedeniyle Beşiktaş Bebek Mahallesi Bağ sokakta bir binanın istinat duvarı hemen önündeki bir evin üzerine çöktü.

EVİN İÇİ TOPRAKLA DOLDU

Çökme sonucu evin  içi bir anda toprak ve molozlarla doldu.  Çökme sırasında yatak odasında uyuyan Sibel Sucu (22) ise toprakla dolan odadan şans eseri yara almadan kurtuldu.

Bebek'te istinat duvarı evin üzerine çöktü

Bebek'te istinat duvarı evin üzerine çöktü ViDEO

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine zabıta ve İtfaiye ekipleri geldi. Zabıta ekipleri hasar gören evi boşaltarak, evin girişini şerit çekerek kapattı.

"ÇÖKME SIRASINDA YEĞENİM YATAKTA UYUYORDU"

Yeğenin yaşadığı panikle olay yerine gelen Murat Kırmızı, “Üst kattaki komşunun istinat duvarı komple aşağıya indi. O sırada burada yeğenim yatıyordu. Biz komşumuzu defalarca uyarmamıza rağmen ve kendi çabalarımızla önlem almamıza rağmen halde bu olay başımıza geldi. Burada diğer komşularımız da var onlar da mağdur. Herkes şikayet içinde. Allahtan can kaybımız yok sadece ona şükrediyoruz. O sırada burada kuzenim uyuyordu." dedi.

Bebek'te istinat duvarı evin üzerine çöktü

Bebek'te istinat duvarı evin üzerine çöktü

Bebek'te istinat duvarı evin üzerine çöktü

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