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Bedelli askerlik yapacak öğretmenlere erteleme imkanı

Temel askerlik eğitimine çağrılan öğretmenler, bağlı bulundukları askerlik şubelerine başvuruda bulundukları takdirde, eğitimlerini yarıyıl veya yaz tatiline erteleyebilecek.

AA | 01.10.2018 - 15:34..
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Milli Eğitim Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının ortak girişimiyle, bedelli askerlik hizmetinden faydalanmak isteyen öğretmenler, eğitim-öğretim hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla 21 günlük temel askerlik eğitimlerini yarıyıl veya yaz tatilinde yerine getirebilecek.

Bedelli askerlik yapacak öğretmenlere erteleme imkanı

İlgili düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce celp dönemi gelen ve temel askerlik eğitimi için çağrılan öğretmenlerin durumu konusunda yeni bir adım atıldığı aktarılan açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığının Milli Savunma Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler neticesinde söz konusu düzenleme öncesinde kalan öğretmenlere de erteleme başvurusu imkanı getirildi. Temel askerlik eğitimine çağrılan öğretmenler, bağlı bulundukları askerlik şubelerine başvuruda bulunarak temel askerlik eğitimlerini ilgili planlamaya göre yarıyıl veya yaz tatiline erteleyebilecek." denildi.

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