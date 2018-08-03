Bedelli askerlik başvuru süreci

3 aylık başvusu süresi içinde tamamlanması gerekenleri açıklayan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) öncelikle vatandaşlardan bedelli askerlik yapma hakkına sahip olup olmadıklarını öğrenmeleri için 3 kanalın mevcut olduğunu söylüyor.

ASKERLİK ŞUBESİ YA DA E-DEVLET

Buna göre hak sahibi olup olmadığınızı size en yakın askerlik şubesinden, e-devlet'ten ya da konsolosluktan (yurt dışında yaşayanlar için) öğrenebilirsiniz.

BANKA DEKONTU TESLİM EDİLECEK

Ardından başvuru belgenizi alarak bankaya gidecek ve 15 bin lira olarak belirlenen bedelli ücretini yatıracaksınız.

CELP DUYURUSU AÇIKLANACAK

Banka dekontu askerlik şubesine teslim edildikten sonra celp duyurusunun açıklanması için beklemeye geçeceksiniz.

BİRLİĞE SEVK

Askeralma Genel Müdürlüğü celp duyurusunu yaptıktan sonra yoklamanızı askerlik şubesinden ya da e-devletten alarak birliğinize sevk edileceksiniz.

Böylece 21 günlük askerlik hizmetiniz başlamış olacak.