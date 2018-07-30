Bedelli yapacak olanların birlikleri netleşti

Bedelli askerlik yapacak olanların hangi birliklere gideceğine netlik kazandı. Buna göre bedelli askerlik yapacak olanlar 11 ildeki 13 askeri birliğe dağıtılacak.

İşte o yerler:

58’inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Burdur

5’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Sivas

1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Manisa

3’üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Antalya

48’inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Tokat

15’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya

59’uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı – Erzincan

3’üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Ezine-Çanakkale

1’inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Aydın

116’ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Çanakkale

9’uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bilecik

Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanlığı-Seferihisar-İzmir

10’uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bornova-İzmir