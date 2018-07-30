Bedelli yapacak olanların birlikleri netleşti

Bedelli askerlik yapacak olanların hangi birliklere gideceğine netlik kazandı. Buna göre bedelli askerlik yapacak olanlar 11 ildeki 13 askeri birliğe dağıtılacak.
İşte o yerler:
58’inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Burdur
5’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Sivas
1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Manisa
3’üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Antalya
48’inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Tokat
15’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya
59’uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı – Erzincan
3’üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Ezine-Çanakkale
1’inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Aydın
116’ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Çanakkale
9’uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bilecik
Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanlığı-Seferihisar-İzmir
10’uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bornova-İzmir