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Bedellide başvuru patlaması

15 bin lira gibi makul bir fiyatın belirlenmesinin ardından yüz binlerce kişi bedelli kuyruğuna girdi.

Haber Merkezi | 25.10.2018 - 08:47..
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Bedellide başvuru patlaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Anadolu Ajansı'nın Editör Masası'na konuk oldu.

Bakan Akar, bedelli askerlik başvurularıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

"ASKERLİK ŞUBELERİMİZ 24 SAAT ÇALIŞACAK"

Bakan Akar şunları söyledi: "Bedelli askerlik şu ana 672 bin 306 gencimiz elektronik postayla müracatlarını gerçekleştirdi. Dekontlarını teslim eden  sayısı 377 bin 410. Tahminlerimiz 400 bin civarındaydı. Askerlik şubelerinde sıkışıklık olduğu bilgisini aldık. Askerlik şubelerimiz gerekli yerlerde 24 saat görev yapacak. 3 Kasım'dan önce bütün müracaatların bitmesini sağlayacağız."


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