Bedellide geri sayım başladı

Bedelli askerlik, 24 Haziran seçimleri öncesi siyasetin gündeminde. Hükümet konuyu gündemine resmen aldı. Halihazırda MHP ve hükümetin her adımına karşı çıkan muhalefet bu konuda bir kırmızı çizgi beyan etmiyor.

Başbakan Binali Yıldırım, bedellinin hükümetin gündemine resmen girmesiyle ilgili konuştu. Buna göre bedelli konusu Türkiye'nin önemli konularından biri:

SEÇİMDEN SONRA HÜKÜMETİN ÖNCELİKLİ KONUSU OLACAK

"Askerlik çağına gelmiş 5 milyon gencin talebine kayıtsız kalamayız.

Bedelli askerlik seçimden sonra yapılacak ilk iş. Büyük bir beklenti var. Hükümetin öncelikli konusu.

15 Temmuz'dan sonra profesyonel orduya geçişte büyük bir yol katettik.