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Bedellide ilk celpte 12 bin kişi gidecek

Milli Savunma Bakanlığı bedellinin ilk celbindeki 12 bin kişinin 15 Eylül'de birliklerine teslim olacağını açıkladı.

Haber Merkezi | 18.08.2018 - 18:22..
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Bedellide ilk celpte 12 bin kişi gidecek

Bakanlık bedelli askerlikle ilgili bir açıklama daha yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

61 KİŞİ PARA YATIRDI

"Bedelli Askerlik Hizmeti kapsamında, 17 Ağustos 2018 itibarı ile 357.350 kişi müracaatta bulunmuş; bunlardan 61.843 kişi paralarını yatırarak müracaat sürecini tamamlamıştır.

İLK CELP DÖNEMİNDE 12 BİN KİŞİ ALINACAK

Müracaat sürecini tamamlamış Bedelli Askerlik Hizmetine tabi yükümlülerden yaklaşık 12.000 kişi, planlı üç celp döneminden ilki olan 15 Eylül 2018 tarihinde birliklerine sevk edilecektir.

Eğitimlerin; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı birliklerinin konuşlu olduğu belli merkezlerde yapılması planlanmıştır."

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