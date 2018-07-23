Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplandı. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal açıklamalarda bulundu.

21 GÜN SORULDU

"Bedelli askerlikte 21 güne çekildi eğitim süresi. Sosyal medyada ve muhalefette tepkiler var. Bu sürede bir değişiklik AK Parti tarafında öngörülüyor mu?" sorusuna Mahir Ünal'dan şu yanıt geldi:

Bedellide yurt dışı 38 yaş sınırı kaldırıldı ViDEO

ÜST YAŞ SINIRI KALDIRILDI

"Evet 21 gün olarak konuşuldu. Şu an bir değişiklik düşünülmüyor. Şu değiştirildi, üst yaş sınırı kaldırıldı. Özellikle yurt dışı için 38 olan yaş sınırı kaldırıldı. Böylece 25 yaş ve üzeri askerlikle ilişkisi olan ve bu yapılacak yeni düzenlemeden istifade etme imkanı olan herkes yararlanacak."