taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.342
USD
3,8991
EURO
4,8106
ALTIN
165,28
PETR
65,3000

Bekir Bozdağ: Telefonda fetva dönemi kapanıyor

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Artık telefonla arayanlara telefonda fetva verilmesi dönemi kapanıyor" açıklaması yaptı.

İHA | 15.03.2018 - 17:07..
  1. Haberler
  2. Gündem

w

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ şöyle konuştu:

"FETÖ, DEAŞ gibi dini istismar eden terör örgütleri konusunda halkımızı bilinçlendirme ve bu konularda itikadi sapkınlık içerisinde olanlar hakkında halkımızı aydınlatma konusunda da sadece raporlar yayınlanmayacak aynı şekilde arazide birebir anlatacak. Türkiye’de mezhepçilik yapan kimse yok. Böyle bir şey yok. Ama Türkiye’de böyle bir fitne tohumunu ekmek isteyenler var bunlara da izin vermemek ve bunları görmek ve gördüğümüzde de biz sizi biliyoruz dememiz son derece önemlidir."

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

"Cumhurbaşkanımızın dediği şey; dinimize zarar vermek isteyen veya Müslümanlara zarar vermek isteyen, dinimizin hakikatlerini başka gösteren ve dinimize saldırı niteliği olan konular konusunda bu dinin bilginleri, bu dinin ilim sahipleri konuşmalı, çekinmemeli."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
TSK'nın sivilleri engelleyen dozeri vurduğu anlar
Terör örgütü YPG'nin Afrin şehir merkezinden çıkmaya çalışan sivil halkı dozerle engelleme çalışmaları dozerin vurulmasıyla engellendi.
Afrin'den acı haber: 1 şehit
TSK'dan yapılan açıklamada, "Afrin'de el yapımı patlayıcının patlaması sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" denildi.
Cumhurbaşkanı'ndan terörle mücadele kararlılık mesajları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de yaptığı konuşmada, "AP harekatı durdurmamızı istemiş, işimiz bitmedikçe oradan çıkmayacağız" dedi.
Amerikalı analist YPG'ye Afrin'de şans vermedi
CNN canlı yayınında Afrin hakkında değerlendirmelerde bulunan Rick Francona, YPG'li teröristlerin Türkiye'nin gücüne karşı koyamayacağını söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Uçak kazasında kızını kaybeden Hüseyin Başaran'ın acısı

Uçak kazasında kızını kaybeden Hüseyin Başaran'ın acısı

118
Hüseyin Bağcı'ya göre TSK insanların psikojisini bozdu

Hüseyin Bağcı'ya göre TSK insanların psikojisini bozdu

944
Afrin'de PKK tiyatrosu

Afrin'de PKK tiyatrosu

114
Topçular'da tramvay kazası

Topçular'da tramvay kazası

81
Çeyrek finale çıkan takımlar belli oldu

Çeyrek finale çıkan takımlar belli oldu

28
Rusya: Türkiye ile aramızı açmaya çalışıyorlar

Rusya: Türkiye ile aramızı açmaya çalışıyorlar

86
Sevim Dağdelen'in 'Türkiye'yi cezalandırın' çağrısı

Sevim Dağdelen'in 'Türkiye'yi cezalandırın' çağrısı

406
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM