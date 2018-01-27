taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
120.702
USD
3,7554
EURO
4,6656
ALTIN
162,95
PETR
70,4600

Bekir Bozdağ'dan ABD'ye mesaj

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, ABD'nin, terör örgütü YPG ile ilişkisini kesmediği takdirde, Türkiye'nin de arzu etmediği gelişmelere kapı aralanabileceğini söyledi.

Haber Merkezi | 27.01.2018 - 15:04..
  1. Haberler
  2. Gündem

Bekir Bozdağ'dan ABD'ye mesaj

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Afrin'deki YPG'li teröristlere yönelik Zeytin Dalı Harekatı sonrası ABD ile gerilen ilişkileri değerlendirdi.

"TÜRKİYE İLE KARŞI KARŞIYA GELMEMEK İÇİN TEK YOL VAR"

ABD yönetiminin, Türkiye ile karşı karşıya gelmeyi istemiyorsa bunun yolunun belli olduğuna dikkat çeken Bekir Bozdağ, "ABD tarafından teröristlere verilen desteklerin kesilmesi, verilmiş silahların toplanması, PYD/YPG’li teröristleri eğiten, donatan ve organize eden askerlerini bölgeden çekmesi lazımdır." dedi.

"ARZU EDİLMEYEN GELİŞMELERE KAPI ARALANIR"

Bozdağ, sözlerinin devamında, "Aksi takdirde Zeytin Dalı Harekatı da uzayacak, ABD’nin de Türkiye’nin de arzu etmediği gelişmelere kapı aralama ihtimali vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümet Sözcüsü, bununla birlikte ABD'nin PYD/YPG’ye silah vermeyi keserek, verdiği silahları toplayarak ve "Türkiye’ye karşı terör eylemi yapmayın, Afrin’den çekilin" diyerek güven sorunlarını aşmak için bir adım atabileceğini söyledi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Rusya gerilimini arttıracak adımlar attı

ABD Rusya gerilimini arttıracak adımlar attı

60
PKK'lılara Ölürüm Türkiyem şarkısını dinletti

PKK'lılara Ölürüm Türkiyem şarkısını dinletti

237
NATO Rusya'ya saldırırsa nükleer savaş kapıda

NATO Rusya'ya saldırırsa nükleer savaş kapıda

62
Altay tankı ihalesi için geri sayım

Altay tankı ihalesi için geri sayım

69
Galatasaray'da Ndiaye kamptan ayrıldı

Galatasaray'da Ndiaye kamptan ayrıldı

23
Ali Bekki köyü teröristlerden temizlendi

Ali Bekki köyü teröristlerden temizlendi

69
ABD göçmenleri ülkelerine göndermeye başladı

ABD göçmenleri ülkelerine göndermeye başladı

48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM