Bekir Bozdağ'dan ABD'ye mesaj

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Afrin'deki YPG'li teröristlere yönelik Zeytin Dalı Harekatı sonrası ABD ile gerilen ilişkileri değerlendirdi.

"TÜRKİYE İLE KARŞI KARŞIYA GELMEMEK İÇİN TEK YOL VAR"

ABD yönetiminin, Türkiye ile karşı karşıya gelmeyi istemiyorsa bunun yolunun belli olduğuna dikkat çeken Bekir Bozdağ, "ABD tarafından teröristlere verilen desteklerin kesilmesi, verilmiş silahların toplanması, PYD/YPG’li teröristleri eğiten, donatan ve organize eden askerlerini bölgeden çekmesi lazımdır." dedi.

"ARZU EDİLMEYEN GELİŞMELERE KAPI ARALANIR"

Bozdağ, sözlerinin devamında, "Aksi takdirde Zeytin Dalı Harekatı da uzayacak, ABD’nin de Türkiye’nin de arzu etmediği gelişmelere kapı aralama ihtimali vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümet Sözcüsü, bununla birlikte ABD'nin PYD/YPG’ye silah vermeyi keserek, verdiği silahları toplayarak ve "Türkiye’ye karşı terör eylemi yapmayın, Afrin’den çekilin" diyerek güven sorunlarını aşmak için bir adım atabileceğini söyledi.