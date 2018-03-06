Bekir Coşkun Afrin operasyonunu tartışmaya açtı

Sözcü Gazetesi yazarı Bekir Coşkun, uzun süredir devam eden kanser tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

İLK GÜNDEM YAZISI

İlk yazısını geçtiğimiz günlerde kaleme alan Coşkun, bugün ilk kez gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.

AFRİN SORUNU

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Bekir Coşkun, Afrin'deki operasyonun tartışılamamasının sorun olduğunu ifade etti.

"SAVAŞ SORGULANIR"

Sözcü yazarı, "Sorun; Afrin'deki operasyonu kimse tartışamıyor… Kimse soru soramıyor… Ağzını açan herkesi vatan haini ilan ediyorlar… Herhangi bir tepki gösterenler tutuklanıyor… CHP dahi sorgulamaktan çekiniyor… Türkiye susmuş…

Az çok demokrasi olan her ülkede böyle bir “savaş” tartışılır, sorgulanır, ağzını açmaya kalkanı linç etmezler..." ifadelerini kullandı.