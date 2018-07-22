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Belçika cinsel ilişki yaşını 14'e indirdi

Ülkede ceza yasasında yapılan yeni değişiklikle, 16 olan cinsel ilişkiye rıza yaş sınırı 14'e indirildi. Yasa ayrıca bazı koruyucu hükümler de içeriyor.

Haber Merkezi | 22.07.2018 - 16:44..
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Belçika'da 1900'lü yılların başındaki yasal düzenlemelerde cinsel ilişki sınırı 16 olarak belirlenmişti. Ancak günümüzde bu sınırın gerçeğe uymadığı belirtilirken, değişikliğin gençleri incitmeden yasayı günün gerçeklerine uygun hale getirmek amacıyla yapıldığı açıklandı.

Bu sebeple, 14 yaşından itibaren gönüllü cinsel ilişki ceza kapsamından çıkarıldı. Ancak yaş sınırıyla ilgili bazı koruyucu hükümler getirildi.

İLİŞKİYE GİRDİĞİ KİŞİYLE ARASINDAKİ YAŞ FARKI 5 OLMALI

Yeni düzenlemeye göre, 14 yaşındaki birinin cinsel ilişkiye girdiği kişiyle arasındaki yaş farkı 5'ten fazla olmayacak. Bu sınırı aşanlar, tecavüz suçuyla yargılanacak.

5 YAŞTAN FAZLA OLURSA TECAVÜZ SAYILACAK

Mesela, 14-15 yaşındaki birinin, 30-40 yaşındaki bir kişiyle birlikte olması yasak. Böyle bir durum, tecavüz suçu kapsamında değerlendirilecek.

Belçika cinsel ilişki yaşını 14'e indirdi

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