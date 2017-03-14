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Belçika Dışişleri Bakanı Reynders: Le Pen’e oy vermeyin

Dışişleri Bakanı Didier Reynders, Fransa'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Belçika'yı yakından ilgilendiğini söyledi.

14.03.2017 - 23:13
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Fransa’da 23 Nisan ve 7 Mayıs tarihleri arasında Fransa’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri Marine Le Pen’in Cumhurbaşkanı seçilmesini istemediklerini belirten Dışişleri Bakanı Reynders, "Komşu ülkelerimizde yapılacak olan seçimleri dahil olma alışkanlığımız yok. Belçika’da çok sayıda Fransız vatandaşın ikamet ettiğini unutmamak lazım. Aşırı sağ eğilimli Front National Partisine oy vermemeleri yönünde tavsiyede bulunmak elbette hakkımızdır. Fransa bizim komşu ülkemiz iyi ilişkilerin devam için Fransızları tavsiyede bulunmak sakıncalı değildir. Fransa ile iyi ilişkilerimizin devamı için Le Pen’in desteklenmemesini arzuluyoruz” dedi.

Belçika Dışişleri Bakanı Reynders: Le Pen’e oy vermeyin

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