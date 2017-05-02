Belçika İşçi Partisi Sözcüsü Hedebouw bıçaklandı

Parti sözcüsü Raoul Hedebouw’a saldıran kişinin kimliği, soruşturma sebebiyle açıklanmadı. Bıçakla saldıran kişi olay yerinde polisler tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Belçika basınında geniş yer alan haberde, Milletvekili Raoul Hedebouw’e bıçaklayan kişinin Türk kökenli olduğu yazıldı. Belçika Emniyeti ise bıçaklı saldırıda bulunan kişinin kimliği ve uyruğu hakkında bilgi vermedi.

Milletvekili Raoul Hedebouw, bacağından bıçak darbesi aldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Hedebouw'un hastaneden ayrılarak 1 Mayıs kutlamaları için sahneye çıkıp konuşmasını yaptıktan sonra, tekrar hastaneye gittiği bildirildi.

SALDIRIDAN SONRA KONUŞMA YAPTI

Liege şehrindeki 1 Mayıs kutlamalarından sonra basına konuşan Milletvekili Raoul Hedebouw “Ben siyaset hayatımda daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadım. Arkamdan geldiği için görmedim, böyle bir şey yaşayacağımı hiç düşünmemiştim. Bizi bu tür saldırılar yıldıramaz” dedi

BAŞBAKANDAN KINAMA

Belçika Başbakanı Charles Michel, Milletvekili Raoul Hedebouw’e yapılan saldırıyı kınadığını, her türlü şiddete karşı olduklarını bildiren bir açıklama yaptıktan sonra, acil şifalar diledi.