taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.333
USD
3,7945
EURO
4,5529
ALTIN
158,75
PETR
66,6000

Belçika ve Hollanda arasında toprak değişimi

Belçika ve Hollanda yetki sıkıntılarına neden olan topraklarla ilgili takas anlaşması imzaladı.

AA | 01.01.2018 - 16:04..
  1. Haberler
  2. Dünya

İki ülke arasında yetki sıkıntılarına neden olan topraklara yönelik yeni sınır anlaşması, resmi onayların ardından 1 Ocak'ta yürürlüğe girdi.

Anlaşmayla, Hollanda 160 dönüm kadar bir alan karşılığında Belçika'yla 30 dönüm alanı takas etti.

YETKİ SIKINTILARINA YOL AÇAN TOPRAKLAR TAKAS EDİLDİ

Takas, iki ülkeyi ayıran Meuse nehrinin hemen kıyısındaki Belçika'ya ait alanda 4 yıl önce başsız bir cesedin bulunmasının ardından gündeme geldi.

Belçika ve Hollanda arasında toprak değişimi

Her ne kadar toprak parçası, Hollanda gibi nehrin kuzeyinde yer alsa da Belçika'ya ait olduğu için Hollanda polisleri duruma müdahale edemedi.

Belçikalı polisler de o bölgeye Belçika'dan kara bağlantısı olmadığı ve Hollanda'dan da geçiş izni alamadıkları için gitmekte zorlandı. Botlarla, cesedin olduğu yere giden polis, savcı ve adli tıp çalışanları büyük zorluk yaşadı.

1843'TEN SONRA İLK TAKAS

15 futbol sahası büyüklüğündeki yer, zamanla uyuşturucu satıcıları ve kaçakların uğrak mekanı haline de geldi.

Buraya mukabil nehrin Belçika gibi güneyinde ise görece daha küçük bir yer de Hollanda'ya aitti. İki ülke arasındaki sınırın belirlendiği 1843'ten sonra yapılan takastan her ne kadar Belçika'nın payına daha küçük bir toprak düşmüş olsa da hem Belçika hem de Hollanda durumdan memnun.

İlginizi Çekebilir
Kuzey Kore lideri Kim'den nükleer tehdit
Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, ABD’nin Kuzey Kore’yi tehdit etmesi halinde masasının üzerinde bir “nükleer düğme” bulunduğunu söyledi.
Brezilya'nın en masum hırsızlığı
Brezilya'da bir sokak köpeği, elinde poşetlerle yiyecek taşıyan adamın paketlerini çalarak kaçtı.
Batı Şeria'nın işgal kararı kınandı
Filistin hükümeti, işgal altındaki Filistin toprağı olan Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhak edilmesini öngören yasa tasarısının onaylanmasını kınadı.
İsrail'den Filistinli milletvekiline gözaltı
İsrail askerleri, Ramallah'taki evine baskın düzenledikleri Filistinli milletvekili Abdulcevad'ı gözaltına aldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Pelin Batu evleniyor

Pelin Batu evleniyor

53
Ruhani'den protestolar hakkında ilk açıklama

Ruhani'den protestolar hakkında ilk açıklama

115
İranlılar yeni yıl kutlamasında da Van'dan vazgeçmedi

İranlılar yeni yıl kutlamasında da Van'dan vazgeçmedi

71
200 liraya anlaştığı eskortla karakolluk oldu

200 liraya anlaştığı eskortla karakolluk oldu

63
Beşiktaş Cenk'in yerine İslam Slimani'yi alacak

Beşiktaş Cenk'in yerine İslam Slimani'yi alacak

39
Fehmi Koru Erdoğan - Gül tartışmasını yazdı

Fehmi Koru Erdoğan - Gül tartışmasını yazdı

135
ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü

ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü

113
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM