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Belçika'da gurbetçi düğün konvoyu davalık oldu

Belçika’da, otobanda düğün konvoyu yapan 18 Türk hakkında dava açıldı.

Haber Merkezi | 05.06.2018 - 15:37..
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Dendermonde’da, 24 Mayıs’ta görülen davada savcılık, davalıların beş yıl boyunca trafikten men edilmesini, trafiği kapatan altı araca el konulmasını ve 2 bin Euro ceza verilmesini istemişti.

Savcılık davalıların araçlarını, konvoyun yapıldığı E17 otobanında çok yavaş sürerek trafiği sıkıştırdıklarını, emniyet şeridini kapattıklarını, yolda durarak dans ettiklerini, araçların camlarından dışarı sarktıklarını ve araçlarıyla yolda daireler çizdikleri iddia etti.

Belçika'da gurbetçi düğün konvoyu davalık oldu

"IRKÇILARA BAHANE VERİYORSUNUZ"

Suçlamaları dinleyen yargıç Peter D’Hondt, “Sadece trafik sıkışıklığına neden olmakla kalmıyorsunuz. Aynı zamanda, diğer sürücülerin sinirlenmesine yol açıyorsunuz ve davranışınız agresifliğe ve sonucunda ırkçılığın artmasına neden oluyor. Zaten yeterince ırkçı var, buna karşı durmanız gerekiyor… Eğer bir parti yapmak istiyorsanız kafanıza kova bile geçirebilirsiniz ancak yolları amaçları için kullanılmaya bırakacaksınız” dedi.

DİKTATÖRYEL BİR TAVIR

D’Hondt, “Yaptığınızın diktatöryel bir tarafı var. Yollar hepimize ait ve kimse kendi malı gibi kullanamaz. Yolu tıkarken o esnada hastaneye yetişmeye çalışan birinin vaktini çalmış olabileceğinizi düşündünüz mü? E17 Avrupa’daki en kalabalık otobanlardan biri. Sizin dans edebileceğiniz bir yer değil.” şeklinde konuştu.

AVRUPA'DA AFFEDİLMİYOR

Bir düğün geleneği haline gelen ve yer yer magandalığa neden olan bu konvoylu kutlamalar, Türkiye gibi Avrupa'da da yapılıyor. Geçtiğimiz sene Almanya'da da konvoylu kutlamalar yapılmış, gurbetçiler hakkında hukuki işlem başlatılmıştı.

 

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