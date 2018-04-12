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Belçika'da martılara doğum kontrol hapı verildi

Belçika'da sahil kasabası Blakenberge sakinleri, saldırgan ve gürültücü martılarla mücadelede çareyi kuşlara doğum kontrol hapları vermekte buldu.

Haber Merkezi | 12.04.2018 - 16:57..
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MARTI

Belçika'nın kumsaldaki kulübeleri, rıhtımı ve art deco kumarhanesi ile ünlü Blankenberge adlı sahil kasabasına martılar yuvalama döneminde adeta baskın yapıyor.

Kasabada yaşayanlar çöp kutularından beslenen martıların saldırganlığı ve gürültülerinden şikayet ediyordu.

YİYECEKLERE DOĞUM KONTROL HAPI KOYDULAR

The Telegraph'ın haberine göre, yetkililer martılar için konulmuş yiyeceklere doğum kontrol hapları saklamak, anne martıları kandırmak için sahte yumurtalar koymak ve drone'larla martıların yuvalarını tespit etmeyi içeren bir mücadele planı hazırladı.

Ayrıca çevreye martılara yiyecek verilmemesini talep eden posterler asıldı. Yerel yetkililer kasabanın mimarisini ve güzelliğini korumak için bu önlemlerin gerekliliğini savunuyor.

"AVRUPA'DA BİR İLK OLACAK"

Belediye Başkanı Ivan De Clerck de  "Bu Avrupa'da bir ilk olacak. Daha önce bu yöntem martılar üzerinde hiç denenmedi." ifadelerini kullandı.

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