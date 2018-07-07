Belçika'da Müslüman kıza saldıran 2 kişi gözaltı

24 Haziran seçimlerinde hakkında birçok komplo teorisi üretilen Cumhurbaşkanı adayı İnce'nin YSK önündeyken arkasındaki şahısla ilgili iddiaları da o şahsın kendisi çürüttü.

İngiltere'de İnsansız Hava Araçları Yarışması düzenlendi. Yarışmayı, Cambridge ve University College London gibi üniversiteleri geride bırakan İTÜ öğrencileri kazandı.

İTÜ İngiltere'de Tulpar ile birinci oldu

Rize’de boğulmak üzere olan genci polis kurtardı

1 Yeni KHK yayınlandı Cumhurbaşkanlığı hükümet sitemine ilişkin düzenlemeyi içeren yeni KHK yayınlandı.

2 Rusya’dan ABD'nin gümrük vergi artışına misilleme Rusya, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yüzde 25'li vergi artışı yapmasına misilleme olarak ABD'den ithal edilen bazı ürünlerde gümrük vergilerini artırdığını açıkladı.

3 Köpeğe çarpmamaya çalışırken kaza yaptı Tacettin Yavuz, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde önüne köpek çıkması sonucu yoldan çıktı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.

4 CHP'lilerin Muharrem İnce'ye fısıldayan adam efsanesi 24 Haziran seçimlerinde hakkında birçok komplo teorisi üretilen Cumhurbaşkanı adayı İnce'nin YSK önündeyken arkasındaki şahısla ilgili iddiaları da o şahsın kendisi çürüttü.

5 İrem Derici hayranları ağaçlara çıktı Gebze'de konser veren İrem Derici'nin hayranları, ünlü sanatçıyı ağaçlara çıkarak takip etti.

6 Zonguldak'ta 4 DEAŞ şüphelisi Suriyeli yakalandı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.