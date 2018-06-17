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Belçika'da terör saldırısı uyarısı

Belçika Tehdit Analiz Koordinasyon Organizasyonu Liege kentinde mayıs sonunda gerçekleşen terör saldırısı benzerinin tekrar gerçekleşmesine "kesin" gözüyle baktığını açıkladı.

Haber Merkezi | 17.06.2018 - 09:27..
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Belçika son dönemde Avrupa'yı tehdit eden terör eylemleri nedeniyle diken üstünde. Flamanca yayın yapan De Morgen gazetesine röportaj veren Belçika Tehdit Analiz Koordinasyon Organizasyonu direktörü Paul Van Tigchelt, 29 Mayıs'ta Liege'de 3 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısının ardından OCAM'ye şüpheli faaliyetlere ilişkin yapılan şikayetlerin yüzde 35 arttığını bildirdi.

Tüm şikayeteleri mümkün olan en kısa sürede incelemeye aldıklarını kaydeden Van Tigchelt, şikayetlerin yerel polis yetkilileri, bölge halkı, sosyal hizmetler ve hapishane görevlilerinden geldiğini kaydetti.

Belçika'da terör saldırısı uyarısı

"MUTLAK GÜVENLİK ARTIK HAYAL"

Liege saldırısının ardından benzer saldırılar gerçekleşebileceğine dikkati çeken Van Tigchelt, "Benzer bir saldırının taklit edilme ihtimaline kesin gözüyle bakıyorum. İnsan psikolojisi bu yönde hareket ediyor. İstikrarsız insanların bu tarz saldırıları kolaylıkla taklit ettiğini gözlemliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Londra'da da geçen yıl benzer saldırıların üst üste gerçekleştiğini anımsatan Van Tigchelt, özellikle Avrupa bölgesi için "Mutlak güvenlik artık bir hayal." ifadesini kullandı.

Belçika'da terör saldırısı uyarısı

BELÇİKA'DA TERÖR SALDIRISI

Belçika'nın Liege kentinde 20 Mayıs'ta Belçika vatandaşı 1987 doğumlu Benjamin Herman, 2'si polis 3 kişiyi öldürmüş, saldırı terör saldırısı olarak nitelendirilmişti.

Saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirilmişti.

Belçika'da terör saldırısı uyarısı

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