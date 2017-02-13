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Belçika'da terör suçuna 28 yıl hapis cezası

Suriye'de bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla bir Belçika vatandaşına 28 yıl hapis cezası verildi.

13.02.2017 - 15:26
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Suriye'de savaştıktan sonra vatandaşı olduğu Belçika'ya dönen Sharia4Belgium (Belçika İçin Şeriat) üyesi Hakim Elouassaki, Ocak 2013'te ailesi istenen fidyeyi ödeyemediği için Suriye'de bir kişiyi öldürdüğü suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

TERÖR CİNAYETİ

Anvers'te görülen duruşmada hakim, Belçika tarafından terör örgütü ilan edilen Sharia4Belgium üyesi olduğu belirtilen Elouassaki'nin terör amacıyla cinayeti işlediğine hükmetti.

28 YIL HAPİS

Kız arkadaşıyla yaptığı telefon konuşmasında cinayeti kabul eden ancak daha sonra bunu yalanlayan Elouassaki'ye 28 yıl hapis cezas verildi.

BİR İLK OLDU

Bu kararla Suriye'de terör amacıyla işlenen bir cinayete Belçika'da ilk kez ceza verilmiş oldu.

SES KAYDI DELİL OLDU

Belçika'da yayın yapan VRT kanalı, ortada bir ceset olmaması ve öldürülen kişinin kimliğinin bilinmemesine rağmen telefon kaydı baz alınarak verilen kararın Belçika açısında dikkate değer olduğunu belirtti.

DHKP-C VE PKK DAVALARI

Telefon konuşmasını delil kabul ederek ceza veren Belçika yargısı, terör örgütleri DHKP-C ve PKK'ya karşı davalardaki tutumu nedeniyle Türkiye tarafından sık sık eleştiriyor.

Sabancı suikastı faillerinden, terör örgütü DHKP-C'nin üyesi Fehriye Erdal'a 21 yıldır ceza verilmezken Belçika'da ev hapsindeyken kaçan Erdal, hakkında en son 30 yıl hapis cezası istenmişti.

PKK konusunda ise terör örgütünün Avrupa'daki üst düzey yöneticilerinden Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar'ın da aralarında bulunduğu 36 kişiyle iligili 2010 yılında başlayan soruşturmada halen dava aşamasına gelinemedi.

En son kasım ayında Soruşturma Dairesi, Federal Savcılığın davanın Ceza Mahkemesine sevkine yönelik talebini reddetmiş, Federal Savcılık ise karara ertesi gün itiraz etmişti.

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