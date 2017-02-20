Belçika’da Türk kökenli 4 vekilden Türkiye karşıtı karar

Belçika Federal Meclisi'nde, Türkiye’nin AB'ye üyelik müzakereleri ile ilgili tasarıya 4 Türk kökenli vekil Türkiye karşıtı oy kullandı.

İstanbul-Ankara yüksek hızlı tren hattının entegrasyonu için kapatılan Halkalı-Sirkeci arası banliyö tren hattındaki çalışmalar görüntülendi

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İçişleri Bakanlığı'ndan operasyonların haftalık bilançosu

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada yapılan FETÖ ve terörle mücadelenin bilançosunu açıkladı.