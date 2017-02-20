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Belçika’da Türk kökenli 4 vekilden Türkiye karşıtı karar

Belçika Federal Meclisi'nde, Türkiye’nin AB'ye üyelik müzakereleri ile ilgili tasarıya 4 Türk kökenli vekil Türkiye karşıtı oy kullandı.

20.02.2017 - 11:10
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Belçika Federal Meclisinde, “Türkiye’ye İPA II Çerçevesinde sağlanan yardımların ve Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin durdurulması” yönündeki tasarıya, 4 Türk kökenli vekil 'evet' dedi.

Belçika’da Türk kökenli 4 vekilden Türkiye karşıtı karar

OY KULLANAN TÜRK KÖKENLİ VEKİLLER

Flaman bölgesinden Türk asıllı Federal Milletvekilleri Veli Yüksel (CD&V üyesi), Zuhal Demir (N.VA üyesi) ve Meryem Almacı (Groen, parti başkanı), Walon bölgesinden Milletvekili Özlem Özen (PS üyesi) tasarının kabul edilmesi yönünde oy kullandı.

Belçika’da Türk kökenli 4 vekilden Türkiye karşıtı karar

5 VEKİL ÇEKİMSER KALDI

Türk federal vekili ve Saint-Josse Belediye Başkanı Emir Kır oylamaya katılmazken, 134 milletvekilinin evet oyuna karşılık 5 vekil yasa tasarısına çekimser kaldı.

Türk kökenli vekillerin kararı Türk vatandaşlarını hüsrana uğrattı.

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