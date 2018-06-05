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Belçika'da Türk konvoyuna ceza

Belçika’da, otobanda düğün konvoyu yapan 18 Türk davalık oldu. Yargıç D'Hondt'un tepkisi ise bir hayli ilginç oldu.

Haber Merkezi | 05.06.2018 - 08:02..
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Dendermonde’da, 24 Mayıs’ta görülen davada savcılık, davalıların beş yıl boyunca trafikten men edilmesini, trafiği kapatan altı araca el konulmasını ve 2 bin Euro ceza verilmesini istemişti.

SAVCILIK: TRAFİĞİ SIKIŞTIRDILAR

Savcılık davalıların araçlarını, konvoyun yapıldığı E17 otobanında çok yavaş sürerek trafiği sıkıştırdıklarını, emniyet şeridini kapattıklarını, yolda durarak dans ettiklerini, araçların camlarından dışarı sarktıklarını ve araçlarıyla yolda daireler çizdikleri iddia etti.

YARGIÇ: IRKÇILIĞIN ARTMASINA NEDEN OLUYOR

Suçlamaları dinleyen yargıç Peter D’Hondt, “Sadece trafik sıkışıklığına neden olmakla kalmıyorsunuz. Aynı zamanda, diğer sürücülerin sinirlenmesine yol açıyorsunuz ve davranışınız agresifliğe ve sonucunda ırkçılığın artmasına neden oluyor. Zaten yeterince ırkçı var, buna karşı durmanız gerekiyor… Eğer bir parti yapmak istiyorsanız kafanıza kova bile geçirebilirsiniz ancak yolları amaçları için kullanılmaya bırakacaksınız” dedi.

Belçika'da Türk konvoyuna ceza

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