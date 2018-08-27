Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı, yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmak istediğini açık açık dile getirdi.

Kaçak yapılara karşı büyük bir mücadelenin verildiği bölgede, plazanın üzerine yapılan villanın ek kısımları için de çalışmalar başladı.

Güzel oyuncu Büşra Develi, ayrıldığı sevgilisi Burak Deniz'le ilgili açıklama yaptı.

1 Gökhan Gönül'den sağlık görevlilerine sert tepki Gökhan Gönül, Beşiktaş-Antalyaspor maçında sakatlık geçiren Bahadır'ı tedavi eden sağlık ekibine 'daha hızlı olun' diyerek vurdu.

2 Rihanna kendi tasarımlarıyla podyuma çıkacak Modaya da el atan Rihanna bir kez daha başarılı olmayı başardı. Barbadoslu sanatçı, New York Moda Haftası'nda kendi tasarımlarını tanıtacak.

3 Şenol Güneş Özkahya'yı eleştirdi Vida'yı sakat olduğu için oyundan aldığını söyleyen Şenol Güneş, Halis Özkahya'ya maçı soğuttuğu için tepki gösterdi.

4 Merkel Mesut Özil tartışmalarında geri vites yaptı Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiği için Almanya'da ırkçı saldırılara uğradı. Özil'i hedef gösteren Merkel, kendisi masummuş gibi tartışma biçimini beğenmediğini dile getirdi.

5 Belçika'da Zühal Demir'in başörtüsü önerisine ret Belçika'da fırsat eşitliğinden sorumlu Türk bakan Zühal Demir, okullarda başörtüsü yasağının uygulanmasını istedi.

6 Çarptığı kişi öldü sürücü kaçtı Gemlik'te karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kişiye otomobil çarptı. Kazazede olay yerinde hayatını kaybetti.