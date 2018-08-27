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Belçika'da Zühal Demir'in başörtüsü önerisine ret

Belçika'da fırsat eşitliğinden sorumlu Türk bakan Zühal Demir, okullarda başörtüsü yasağının uygulanmasını istedi.

Haber Merkezi | 27.08.2018 - 07:07..
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Belçika'da Zühal Demir'in başörtüsü önerisine ret

Avrupa'da siyaset yapan bazı Türk kökenli isimler, politikalarını Türkiye düşmanlığı üzerine kurdu.

Almanya'da Cem Özdemir ülkesine düşmanlık yaparken Belçika'da memleketine yapan isim Zühal Demir.

Ülkede fırsat eşitliğinden sorumlu bakanlık görevini yürüten Demir, sürekli terör örgütü PKK'yı sevindiren açıklamalar yaptı.

BAŞÖRTÜSÜ YASAKLANSIN

Türkiye'ye karşı nefret dolu açıklamalar yapan Zühal Demir, bu kez başörtüsü yasağı önerisiyle gündemde.

Türk kökenlı bakan, okullarda başörtüsü takılmasının yasaklanması gerektiğini belirterek bu konuda öneri verdi.

"HÜKÜMETİN İŞİ DEĞİL"

Ülkede tartışmalara neden olan öneriye Katolik eğitim kurumlarından sert tepki geldi. Katolik eğitiminin başındaki isim olan Lieven Boeve, başörtü yasağının hükümetin işi olmadığını söyledi.

Belçika'da yaşayan Müslümanlar da Zühal Demir'in bu önerisine tepkisini dile getirdi.

"ORAYA BAŞÖRTÜSÜ YAKIŞMAZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Zühal Demir, "Okul ev gibidir. Orada kendinizi özgür hissetmelisiniz. Oraya başörtüsü yakışmaz" dedi.

TÜRKÇE YASAKLANSIN ÖNERİSİ

Zühal Demir, daha önce Belçika'da Türkçe derslerinin yasaklanmasını istemişti.

Belçika'da Zühal Demir'in başörtüsü önerisine ret

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