taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.869
USD
4,4688
EURO
5,2176
ALTIN
186,83
PETR
77,8300

Belçika’daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi

Liege şehrinde meydana gelen 3 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını DEAŞ üstlendi.

İHA | 31.05.2018 - 00:21..
  1. Haberler
  2. Dünya

Dün bir kahvehanenin önünde cezaevinden 24 saat izinli çıkan saldırgan ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 polis memuru ile olay yerinden aracıyla geçen bir kadın hayatını kaybederken, 2 polis memuru da ağır yaralanmıştı.

Belçika’daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi

SALDIRGAN ÇATIŞMADA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Silahlı saldırgan, çatışmada bir liseye sığınmıştı. Burada bir kadını rehin alan saldırgan okulda büyük bir paniğe neden olurken, okul güvenlik güçleri tarafından kısa sürede boşaltılmıştı. Okulun boşaltılmasıyla birlikte binayı abluka altına alan özel harekat, saldırganı girdikleri çatışmada öldürmüştü.

Benjamin Herman adındaki saldırganın ayrıca hapisten çıkmadan önce de bir mahkumu sert bir cisimle başına vurarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Aziz Yıldırım: Son kongrem olacak

Aziz Yıldırım: Son kongrem olacak

139
Muharrem İnce: Beni hafız yapacaklardı

Muharrem İnce: Beni hafız yapacaklardı

39
Gemide rahatsızlanan kişiye TSK helikopteri yetişti

Gemide rahatsızlanan kişiye TSK helikopteri yetişti

5
Belçika’daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi

Belçika’daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi

7
Diyarbakır'da bir tona yakın kubar esrar yakalandı

Diyarbakır'da bir tona yakın kubar esrar yakalandı

3
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

12
81 yaşındaki yaşlı adam hastanenin 3. katından atladı

81 yaşındaki yaşlı adam hastanenin 3. katından atladı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94