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Belçika'nın orduya asker çekme tekniği tartıma yarattı

Yaş ortalaması 44'e yükselen Belçika ordusu gençleri orduya katabilmek için yeni yöntemler aramaya başladı. Uygulanan yöntemler eski askerleri de kızdırdı.

Haber Merkezi | 18.04.2018 - 09:14..
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asdasd

Belçika'da, ülkedeki askerlerin yaş ortalamasının 44'e yükselmesi, hükümetin gençleri asker yapma talebini artırdı. Talebe uygun imkanlar oluşturmaya çalışan Belçika ordusu, gençler için cezbedici imkanlar sunmaya hazırlanıyor.

KIŞLA YERİNE EVDE KALMA

Yeni gençleri de bünyesine katabilmek için kurallarında revizyona giteyi hedefleyen ordu, gelecekte asklerlere kışla yerine evlerinde kalmayı vadediyor. Bununla birlikte askerlere acemi eğitimleri sırasında hafta sonu eve gitme imkanı verilmesi planlanyor.

Belçika gazetesi Het Nieuwsblad'a konuşan Savunma Bakanlığı Sözcüsü "Askerleri kışla dışında vakit geçirebilmeleri için serbest bırakmayı düşünüyoruz" dedi.

ESKİ ASKERLER TEPKİLİ

Bu değişimlerin gençler üzerinde cezbedici bir etki oluşturacağını düşünen yetkilier, eski askerlerin tepkilerini hesaba katmamış olmalı ki, kıdem liaskerler bu duruma farklı yaklaştı.

Eski bir paraşüt birliği eri olan Danny Lams, "Bir orduyu böyle geliştiremezsiniz" dedi ve ekledi "Savaşı hanım evlatları değil askerler yapar. Cepheye annelerini özleyen askerlerle gidemezsiniz. Biz eskiden su sızdıran muşambaların altında soğuk zeminde yatardık."

Savunma uzmanı Luc de Vos ise ordunun iş ilanlarına gençlerin itibar etmediğini söyledi. Vos, "Ordu modern topluma ayak uyduruyor ve bu toplum eskisi kadar sert değil" dedi.

İNGİLTERE ORDUSUNDA EKSİKLİK

İngiliz ordusu da son dönemde personel sıkıntısı yaşıyor.

İngiltere'de yayınlanan The Daily Telegraph gazetesinin politika editörü yardımcısı Steven Swinford'un haberine göre orduda 8 bin 200 personel açığı bulunuyor. Bu, toplam personelin yüzde 5'ine denk. Bu açığın 700'ü ise istihbarat analizi alanında.

Habere göre çalışan bulmak için özel sektörle rekabet etmek zorunda kalan ordunun bu pozisyonlara yeterli eleman bulamayacağından endişe ediliyor.

 

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