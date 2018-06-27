Belçim Bilgin'i sinirlendiren yorum

Yılmaz Erdoğan, yeni filmi Organize İşler 2’nin çekimlerine başladığını Instagram’da paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Bir takipçisi, paylaşımın altına, ‘Karını oynatma ne olur ya..’ notunu düştü. Öğretmen olan takipçiye, Belçim Bilgin’den yanıt gecikmedi.

"ÇOCUKLARIMIZI SANA MI TESLİM EDİYORUM"

Bilgin, “Ne saygılı, ne tatlısın. Bir de çocuklarımızı mı teslim ediyoruz ellerine hoca? Memleketin iyi kalpli, güzel niyetli öğretmenlere ihtiyacı var. Ne olur onlardan biri ol, bulanık sularda zaman kaybetme!” yazdı.