Belediye Başkanı tasarruf için makam arabasından vazgeçti

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kamuda tasarruf tedbirlerini almaya başladıklarını açıklamasının ardından, belediye tarafından kiralanan makam aracını iade ederek, yerine parasını cebinden ödeyip otomobil satın aldı. Başkan Gül, otomobilin mazot parasını da kendisinin karşılayacağını kaydetti.

"ÖRNEK OLMAK İÇİN BAŞLATTIM"

Bakan Albayrak'ın tasarruf tedbirlerine başladığını aktaran Başkan Gül, "Ülkemizin de buna ihtiyacı vardı. 1995 yılında belediye başkanıyken, 'Makam araçlarımızı bırakalım' diye bir açıklamam olmuştu. O 5 yıllık dönemde makam aracımı kullanmamıştım. Bakan Bey ilk tasarruf tedbirlerini de belediyelerden başlattı. Ben de örnek olmak üzere, bunu başlattım. Aracımı kendim satın aldım. Yakıtını kendim koyuyorum. Sadece belediyenin şoförleri arabamda çalışıyor ki doğal olarak öyle olması lazım. Bunun Türkiye'ye örnek olması lazım" dedi.

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"BAŞKAN YARDIMCILARI DA KULLANMAYACAK"

Milyon liralık araçlara binme gibi lüksleri olamayacağını söyleyen Gül, "Benim zaten hiç olmadı. 1994 yılında belediye başkanlığı dönemimde eski bir Mercedes vardı. Burada durdu. Yeniden seçildiğim zaman yeni 2005 model bir araç vardı. O burada durdu. Ama benim kullandığım kiralık bir minibüstü. Ben onu da tasarruf tedbirlerinde bıraktım. Şimdi de daire müdürlerimiz saat 17.00'den sonra makam araçlarını hiç kullanmayacak. Başkan yardımcılarımız da kullanmayacak" diye konuştu.

"YAKITIMI DA KENDİM ÖDEYECEĞİM"

Kemer Belediyesi olarak tasarruf tedbirleri yönünde bir adım attıklarını ifade eden Başkan Gül, "İnşallah bundan sonra da bütün belediyelerimiz, halkın belediyesi, halkın içerisindeysek biz halka örnek olmak zorundayız. Halk burada sıkıntı çekerken bizim o tür makam araçlarıyla gece gündüz cirit atmamızın çok doğru olduğunu düşünmedik. Kemer Belediyesi olarak, ben de Belediye Başkanı Mustafa Gül olarak buna karar verdik. Bundan sonra kendi aracımla yakıtımı da kendim koyarak görevimi yapmaya devam edeceğim" dedi.