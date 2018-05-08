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Belediye başkanına silahlı saldırı

Niğde Yeşilgölcük Beldesinin AK Partili Belediye Başkanı Hakkı Şengül, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

AA | 08.05.2018 - 19:03..
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Hakkı Şengül, kendisiyle görüşmek isteyen Serkan T. tarafından makamında tabancayla vuruldu.

Ağır yaralanan ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Şengül, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Belediye başkanına silahlı saldırı

ZANLI, TESLİM OLDU

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Yılmaz, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Şengül'ün hayatını kaybettiğini belirterek, "Belde halkımızın başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin, tüm yakınlarına ve belde halkımıza sabır diliyorum." dedi.

Haberi duyan Şengül'ün yakınları, hastane önünde sinir krizi geçirdi.

Saldırıyı gerçekleştiren zanlı, jandarma merkezine giderek teslim oldu.

Serkan T'nin, belediyede işe girme meselesi yüzünden saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Belediye başkanına silahlı saldırı VİDEO

Belediye başkanına silahlı saldırı

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