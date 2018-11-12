Beline sardığı 1 kilo 660 gram esrar ile yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Erciş-Van Karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan yolcu otobüsünde arama yaptı.

3 PAKET HALİNDE SARMIŞTI

Yapılan arama esnasında durumundan şüphelenilen Afganistan uyruklu H.H. isimli yolcunun yapılan üst aramasında, vücuduna korse ile sarılı vaziyette zulalanmış 3 paket halinde toplam 1 kilo 660 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan Afganistan uyruklu H.H. isimli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak-Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.



