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Genç kızın belini kırıp tecavüz eden zanlının cezası onandı

Erasmus ile Türkiye'ye gelen üniversiteli genç kızı 4 metrelik duvardan cami avlusuna atıp belini kırdıktan sonra tecavüz eden zanlının 26 yıl 8 ay hapis cezası kesinleşti.

İHA | 06.12.2017 - 15:26..
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İstanbul Şişli’de 23 Aralık 2016’da Almanya’da okuyan ve öğrenci değişim programı Erasmus ile Türkiye’ye gelen A.Ç., gece saatlerinde yurda gittiği sırada Moğolistan uyruklu Tuvshınbayar E. tarafından yolu kesilmiş ve 4 metrelik duvardan cami avlusuna atılmıştı. Tuvshınbayar E., beli kırılan genç kıza saldırarak tecavüz etmişti.

İstanbul 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi yargılama sonucunda sanık Tuvshınbayar E. hakkında, “nitelikli cinsel saldırı” suçundan 12 yıl 6 ay, “nitelikli yağma” suçundan 4 yıl 2 ay, “kasten yaralama” suçundan 5 yıl ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 5 yıl olmak üzere toplamda 26 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Genç kızın belini kırıp tecavüz eden zanlının cezası onandı ViDEO

YEREL MAHKEME CEZANIN ONANMASINA KARAR VERDİ

Taraf avukatlar hükmün bozulması istemiyle dosyayı İstinaf mahkemesine taşıdı.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20’inci Ceza Dairesi, dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. Daire kararında, esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, delillerde ve işlemlerde herhangi bir aykırılığın olmadığını kaydetti. İstinaf başvurusunun reddine karar veren mahkeme, yerel mahkeme tarafından verilen kararın onanmasına hükmetti.

Öte yandan daire kararında, “nitelikli yağma”, “kasten yaralama” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından verilen hüküm yönünden kararın kesinleştiği belirtilirken, “nitelikli cinsel saldırı” suçundan tarafların Yargıtay’a başvurma haklarının olduğu vurgulandı.

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