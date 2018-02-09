Bengü tektaşını orta parmağına taktı

Popçu Bengü, Nisan 2017’de Selim Selimoğlu ile flört etmeye başlamıştı.

"O GÜN İŞ ALMADIM"

Bengü önceki gün Kuruçeşme’de kuaför çıkışı, “14 Şubat Sevgililer Günü için özel planınız var mı?” sorusuna şu cevabı verdi. Şarkıcı, “Selim için o güne sahne işi almadım, umarım güzel bir sürprizi vardır. Bir tost-ayran yeter. Ekmek arası döner de beni mutlu eder. Beklentiyi yüksek tutmuyorum.” dedi.

KUAFÖRE GİDİP ÖZEL HAZIRLANDI

Kuaföre gidip hazırlanan Bengü, aynı günün akşamı da Etiler'deki bir mekandaydı. Selim Selimoğlu’nun doğum gününü kutladılar. Eğlence sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.

ORTA PARMAKTA TEKTAŞ

Sevgililer kulüpten el ele ayrılırken çok neşeliydi. Bengü’nün parmağındaki tektaş dikkatlerden kaçmadı. Tektaşını orta parmağına takan Bengü, herkesi şaşırttı. Poçu, “Evlilik teklifi aldınız mı?” sorusunu yanıtsız bıraktı.