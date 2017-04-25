Bengü'den ilan-ı aşk: Çok bekledim seni sevgilim

Uzun süredir aşk hayatıyla gündeme gelmeyen şarkıcı Bengü, yeni bir aşka yelken açtı. Sevgilisiyle çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Bengü yazdığı notla adeta Selim Selimoğlu'na olan aşkını da ilan etti.

Bengü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Çok bekledim seni sevgilim...Yalnızlığın dibine vurdum hatta...Aşk'a küstüğüm zamanlar bile oldu aşk şarkıları söylerken...Çok bilmesin kimse; sevmesin de bizim kadar...Şimdi herkes bizden duysa ne güzel olmaz mı? ...Çok sev sevgilim...Ölene kadar" notunu yazdı.