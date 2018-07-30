Bengü'nün düğün maliyeti 1 milyon lira

39 yaşındaki Bengü bir yıldır aşk yaşadığı armatör Selim Selimoğlu ile 29 Ağustos'ta dünya evine girecek.

600 KİŞİ DAVETLİ

Bir otelde 600 kişilik düğün yapılacak. Damat Selim Selimoğlu, düğün için hiçbir masraftan kaçınmadı.

1 MİLYON LİRA

Çif, Bengü'nün evinde düzenlenecek kına gecesi, gelinlik, nikahtan sonraki parti elbisesi, yemekli düğün ve balayı için 1 milyon lirayı gözden çıkardı.

4 TIR ÇİCEK

Bengü düğünde salonun büyük bir bahçe gibi olmasını istedi. Selim Selimoğlu bunun için dört tır dolusu orkide, şakayık ve kır çiçekleri getirtecek. Salondaki süsleme ve çiçek masrafı şimdiden 150 bin TL'yi buldu.

AVRUPA TURU

Çift balayında Avrupa turuna çıkacak. Rotada Paris de olacak. Çiftin Paris'i seçmesindeki neden ise Selimoğlu'nun Bengü'ye 250 bin liralık tek taşla orada evlilik teklifi etmesi.