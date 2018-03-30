Bensu Soral Yılmaz'ın kızı olacak

Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu tamamladığı “Organize İşler 2”nin cast çalışmaları devam ediyor. İlkinde Demet Akbağ, Cem Yılmaz, Tolga Çevik ve Özgü Namal’ın rol aldığı “Organize İşler”in devamında yine yıldızlar buluşacak.

KIVANÇ TATLITUĞ DA FİLMDE

Kıvanç Tatlıtuğ’un da oyuncu kadrosunda yer aldığı film için bu kez Bensu Soral’a teklif götürüldü.

KENDİ KIZINI OYNATMIŞTI

Asım Noyan karakterini canlandıran Yılmaz Erdoğan, 2005 yılında vizyona giren ilk filmde Asım’ın kızı Nazlı rolünde kendi kızı Berfin’i oynatmıştı. Bensu Soral ile anlaşma sağlanırsa, Nazlı’nın gençliğine hayat verecek. Ocak 2019 yılında vizyona girmesi planlanan “Organize İşler 2”nin çekimleri Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde önümüzdeki günlerde başlayacak.