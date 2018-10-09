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Bensu Soral: Yüzün hep böyle gülsün

Güzel oyuncu Bensu Soral, eşi Hakan Baş'ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Haber Merkezi | 09.10.2018 - 12:13..
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Bensu Soral ve girişimci Hakan Baş, mart ayında nişanlanıp, 29 Eylül’de 500 davetlinin katıldığı düğün ile evlenmişti.

"KATILACAĞIMIZ YERLER VAR"

Çift, balayı tatilini arkadaşlarının düğünü yüzünden ertelediklerini söyledi: “Sevdiğimiz dostlarımızın düğünleri olduğu için balayımızı erteledik. Salı günü de İbrahim ve Oğuzhan'ın galası var. Ona da katılıp balayına Amerika'ya gideceğiz” dedi.

"YÜZÜN HEP GÜLSÜN"

Hakan Baş'ın doğum gününü, eşi Bensu Soral sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafla kutladı. Paylaştığı fotoğrafın altına "Yüzün hep böyle gülsün. İyi ki doğdun bitanem!" notunu düştü.

Bensu Soral: Yüzün hep böyle gülsün

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