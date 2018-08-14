Benzin ve motorinde ÖTV'den karşılanan tutar

Reuters'a bilgi veren konu hakkında bilgi sahibi iki yetkili, bugüne kadar sistemin bütçeye etkisinin yaklaşık 2 milyar TL civarında olduğunu, bugünden geçerli artışlarla birlikte maliyetin bir miktar daha artacağını belirtti.

ZAMLAR POMPAYA YANSIMIYOR

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzinin litre fiyatının bugünden itibaren 46 kuruş, motorinin ise 58 kuruş artırıldığını, özel tüketim vergisinden karşılanacak bu artışın pompa fiyatlarına yansımayacağını açıkladı.

MAYISTAN BERİ BENZİNE 88 KURUŞ ZAM GELDİ

Böylece benzinin litresine yeni sistemin devreye girdiği Mayıs ayı ortasından bugüne 88 kuruş motorinin litresine 89 kuruş zam yapılmış oldu.

YILLIK MALİYET 6.5 MİLYAR LİRA OLACAK

Öte yandan konu hakkında bilgi sahibi bir başka yetkili ise uygulamanın yıllık maliyetinin 6.5 milyar TL olarak hesaplandığını söyledi.

BAKANLAR KURULU'NUN ÖTV KARARI

Bakanlar Kurulu, mayıs ayı ortasında benzin, motorin ve oto gazda, petrol fiyatları ve döviz kuruna bağlı artış yaşanması durumunda, bu mallara uygulanan özel tüketim vergisinin (ÖTV), gerçekleşen artış kadar azaltılmasına karar vermişti.

Resmi Gazete'de yer alan Bakanlar Kurulu kararına göre, akaryakıt fiyatlarında petrol fiyatları ve döviz kuruna bağlı artış olması halinde, söz konusu malların tabi olduğu ÖTV tutarları, gerçekleşen artış tutarı kadar azalış yapılmak suretiyle uygulanıyor.

EPGİS'in daha önce verdiği bilgilere göre ağustos ayı başına kadar sistemin maliyeti 1.7 milyar TL olarak gerçekleşmişti.