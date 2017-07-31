Benzin ve motorine 11 kuruş zam

Benzin ve motorinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruş zam yapıldı.

İSTANBUL'DA BENZİNİN LİTRE FİYATI 5,07 OLACAK

Ankara'da litresi ortalama 5,12 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,23 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,07 liradan 5,18 liraya, İzmir'de 5,09 liradan 5,20 liraya yükselecek.

Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da 4,48 liradan 4,59 liraya, İstanbul'da 4,44 liradan 4,55 liraya, İzmir'de 4,47 liradan 4,58 liraya çıkacak.

EN SON 5 TEMMUZ'DA ZAM YAPILDI

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. Benzinin litresine en son 5 Temmuz'da 13 kuruş, motorine ise 6 Temmuz'da 11 kuruş zam yapılmıştı.