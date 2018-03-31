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Berat Albayrak: 2019 çok büyük bir kırılma noktası

AK Parti'nin Bayrampaşa İlçe Teşkilatı'nın 6. Olağan Kongresi'nde konuşan Berat Albayrak, 100 sene önceki savaştan daha çetin bir kurtuluş savaşıyla karşı karşı olunduğunu söyledi.

AA | 31.03.2018 - 14:24..
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, bugün Bayrampaşa Spor Kompleksi'nde yapılan AK Parti'nin Bayrampaşa İlçe Teşkilatı'nın 6. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Buradaki konuşmasında, ilçede yapılan hizmetlere değinen Albayrak, 2019 seçimlerinde oy oranının yüzde 60'lara çıkması gerektiğini belirtti.

Berat Albayrak: 2019 çok büyük bir kırılma noktası

"ÜLKE, DEVLET VE SİSTEM YENİDEN İNŞA EDiLİYOR"

"AK Parti kaderinin ülkenin kaderiyle yek vücut olduğu bir dönemdeyiz." diyen Albayrak, şöyle konuştu:

"Mücadele ve çalışma noktasında değil, kanını akıtan bir teşkilat olarak 15 Temmuz'da AK Parti ve teşkilatları 'gazi bir teşkilat' statüsüne kavuşarak tarihe altın harflerle adını yazdırdı. Nitekim o akşam Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Bayrampaşa da, Bayrampaşalılar da, AK Parti Bayrampaşa teşkilatı da tarihe geçecek bir dik duruş sergiledi. AK Parti'nin kaderi ülkenin kaderi, ülkenin kaderi de bölge ve ümmetin kaderiyle artık yek vücut. Ülke, devlet ve sistem yeniden inşa ediliyor. Bunu inşa edecek en önemli kurumsal yapı AK Parti kurumu, AK Parti teşkilatı, AK Parti davasıyla gecesini gündüzüne katarak mücadele eden ana kadememiz, gençlik kollarımız, hanım kollarımız işte bu teşkilat."

Berat Albayrak: 2019 çok büyük bir kırılma noktası


"BİR KURTULUŞ SAVAŞIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, AK Parti'nin 15 yıl boyunca, bürokrasiyle, yargıyla, medyayla tüm bu güç odaklarıyla bir kurtuluş savaşı mücadelesi vererek bu noktaya geldiğini belirterek, "Artık Afrin'le başlayan süreçle resmi bir bir savaşın da içerisindeyiz ülke olarak. Bunun farkındayız öyle değil mi? Türkiye bir avuç terör örgütüyle mi mücadele ediyor? Yoksa, o mahzenlerde, depolarda, tünellerdeki o tüneller kamyonların geçeceği büyüklükte. Artık nasıl iş makinalarıyla bu tüneller açıldıysa, orada ele geçirilen silahların hangi ülkelerin, orada öldürülen teröristlerin içerisinde hangi ülkelerin mensubu insanların yer aldığını da gördükten sonra artık biz hakikaten 100 sene önceki savaştan daha şedit bir kurtuluş savaşıyla karşı karşıyayız. Bunun farkındayız öyle değil mi?." ifadelerini kullandı.

Berat Albayrak: 2019 çok büyük bir kırılma noktası

"2019 ÇOK BÜYÜK BİR KIRILMA NOKTASI"

AK Parti'nin sayısız seçim geçirdiğini ve hepsinde tarihi başarılar elde ettiğini aktaran Albayrak, "Ancak 2019, Türkiye'nin, bu yüzyılın kaderini kaderinin şekilleneceği, küresel anlamda bu mücadelenin ortaya koyacağı çok ama çok büyük bir kırılma noktası. İşte burada bize, AK Parti teşkilatına düşen çok büyük sorumluluk var." dedi.

Berat Albayrak: 2019 çok büyük bir kırılma noktası

"TARİHİ BİR BÜYÜME"

Türkiye'nin 2017'yi tarihi bir büyümeyle kapadığını hatırlatan Albayrak, 2018'de ise bütün bu mücadelelerin olduğu ortamda, turizmde, ticarette tarihi rekorların, büyüyen ve güçlenen Türkiye'nin konuşulduğunu sözlerine ekledi.

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